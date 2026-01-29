Ο ΠΑΟΚ φέρνει τον Κλίφορντ Ομορούγι, ενώ καλείται να βρει λύση με τον Μάρβιν Τζόουνς.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ήρθε σε συμφωνία με τον Κλίφορντ Ομορούγι (25χρ., 2.11) που αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης (29/1) στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμη δεν έχει βρει λύση με τον Μάρβιν Τζόουνς!

Ο Αμερικανός σέντερ του «δικεφάλου» που παραμένει στο ρόστερ θα πρέπει να αποδεσμευτεί άμεσα, ώστε να δηλωθεί ο Ομορούγι και να αγωνιστεί με την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση στο θέμα της αποζημίωσης του Μάρβιν Τζόουνς, γεγονός που οδηγεί σε δυο δρόμους. Είτε ο Ομορούγι θα έρθει και θα προπονείται μέχρι να λυθεί το συμβόλαιο του Αμερικανού σέντερ, είτε θα προβεί η διοίκηση της ομάδας σε καταγγελία της σύμβασης, ώστε να δηλωθεί ο παίκτης και να είναι άμεσα διαθέσιμος από τον προπονητή του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Μάρβιν Τζόουνς είναι ο «αδύναμος κρίκος» για τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά την προσθήκη του Νιγηριανού σέντερ στην γραμμή των ψηλών της ομάδας.

Ο Κλίφορντ Ομορούγι στο ξεκίνημα της σεζόν αγωνίστηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Γαλατασαράι. Eίχε 2.5 πόντους με 3 ριμπάουντ μέσο όρο στο πρωτάθλημα Ισραήλ, ενώ μέτρησε 3.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ στην Τουρκία. Αγωνίστηκε σε τρία ματς στη Εuroleague με τη Μακάμπι, έχοντας 5.3 λεπτά ανά ματς στο παρκέ.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει διάθεση να ενισχυθεί περαιτέρω και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης φαίνεται πως βάζει ξανά το χέρι στην τσέπη και δαπανά ένα σημαντικό ποσό, ώστε να θωρακίσει περισσότερο τη ρακέτα της ομάδας του εν όψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της στο ελληνικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο, αλλά και το FIBA Europe Cup.

