Ο Άρης Λυκογιάννης τοποθετήθηκε για τη λογομαχία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα λέγοντας πως θα έπρεπε να ερωτηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού για το ζήτημα.

Ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση σε όλες τις πλευρές πήρε τη νίκη μέσα στη Ρόδο επί του Κολοσσού (85-98) με τον Τάισον Γουόρντ να λάμπει πραγματοποιώντας triple double 15 πόντων, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής των Ροδιτών, Άρης Λυκογιάννης μίλησε στη flash interview τόσο για τις εντάσεις στο παιχνίδι, αλλά και για τον τρόπο που προσέγγισε ο Κολοσσός το ματς.

Αναλυτικά

«Κάθε παιχνίδι, ειδικά στην έδρα σου και ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, πρέπει να το αντιμετωπίζεις διεκδικώντας τις πιθανότητές σου ειδικά με τέτοιου επιπέδου ομάδες. Φαίνεται πως μερικές φορές αυτό ενοχλεί. Δηλαδή, τι περιμένετε να κάνουμε, να μην παίξουμε σκληρά; Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερη ποιότητα, ίσως την περισσότερη από όλες τις ομάδες».

Για το επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα: «Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο, γιατί πραγματικά δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο κόουτς. Είναι μία ερώτηση για εκείνον, όχι για εμένα».