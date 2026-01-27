Γκρέι-Μπάρτλεϊ αποθεώνουν τον κόσμο της ΑΕΚ: «Οι καλύτεροι οπαδοί στην Ελλάδα»

Γκρέι-Μπάρτλεϊ αποθεώνουν τον κόσμο της ΑΕΚ: «Οι καλύτεροι οπαδοί στην Ελλάδα»

Νίκος Καρφής
Γκρέι Μπάρτλεϊ

bet365

Με ένα τρομερό video, οι Ραϊκουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ αποθέωσαν τον κόσμο της ΑΕΚ παρακολουθώντας μεταξύ άλλων την περσινή αναμέτρηση όταν ήταν... αντίπαλοι.

Το δικό του κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ απεύθυναν οι δύο Αμερικανοί παίκτες της ομάδας ενόψει του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου (28/1).

Μάλιστα απολάμβαναν παρέα παιχνίδια της ομάδας από τον καναπέ του σπιτιού και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τους οπαδούς της ομάδας.

Τόσο ο Ραϊκουάν Γκρέι όσο και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena Και κάλεσαν τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών» σε αυτό το ματς.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε το σχετικό βίντεο

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα