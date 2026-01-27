Με ένα τρομερό video, οι Ραϊκουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ αποθέωσαν τον κόσμο της ΑΕΚ παρακολουθώντας μεταξύ άλλων την περσινή αναμέτρηση όταν ήταν... αντίπαλοι.

Το δικό του κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ απεύθυναν οι δύο Αμερικανοί παίκτες της ομάδας ενόψει του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου (28/1).

Μάλιστα απολάμβαναν παρέα παιχνίδια της ομάδας από τον καναπέ του σπιτιού και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τους οπαδούς της ομάδας.

Τόσο ο Ραϊκουάν Γκρέι όσο και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena Και κάλεσαν τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών» σε αυτό το ματς.