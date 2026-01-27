Γκρέι-Μπάρτλεϊ αποθεώνουν τον κόσμο της ΑΕΚ: «Οι καλύτεροι οπαδοί στην Ελλάδα»
Το δικό του κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ απεύθυναν οι δύο Αμερικανοί παίκτες της ομάδας ενόψει του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου (28/1).
Μάλιστα απολάμβαναν παρέα παιχνίδια της ομάδας από τον καναπέ του σπιτιού και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τους οπαδούς της ομάδας.
Τόσο ο Ραϊκουάν Γκρέι όσο και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena Και κάλεσαν τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών» σε αυτό το ματς.
Δείτε το σχετικό βίντεο
