Καμπερίδης: «Με κέρδισε ο τρόπος προσέγγισης της ομάδας και του προπονητή»

Ο Γιώργος Καμπερίδης εξήγησε τον λόγο που επέλεξε τον Κολοσσό για να συνεχίσει την καριέρα του αφήνοντας την Καρδίτσα.

Ο Κολοσσός ενίσχυσε σημαντικά τον ελληνικό κορμό και ένα από τα δυνατά «όπλα» του Άρη Λυκογιάννη είναι ο Γιώργος Καμπερίδης. Ο έμπειρος γκαρντ άφησε την Καρδίτσα και συνεχίζει πλέον την καριέρα του στην ομάδα της Ρόδου.

Ο Γιώργος Καμπερίδης έκανε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Κολοσσού τις πρώτες του δηλώσεις για τη νέα σεζόν.

Πώς νιώθεις για τη νέα πρόκληση και τι σε έκανε να επιλέξεις την ομάδα μας;

«Με κέρδισε ο τρόπος προσέγγισης της ομάδας και του προπονητή, αλλά και η φιλοδοξία που δείχνει η ομάδα. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και υψηλοί στόχοι, κάτι που ταιριάζει με τη δική μου νοοτροπία. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους καινούριους μου συμπαίκτες από κοντά και να δώσουμε το 100 % για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί και ομαδικοί σου στόχοι για τη νέα σεζόν;

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να εξελίσσομαι καθημερινά. Θέλω να δίνω το 100 % σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα, ώστε όλοι μαζί να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά σε Ελλάδα κι Ευρώπη».

Τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους της ομάδας;

«Ανυπομονώ να βρεθούμε στο γήπεδο και να παλέψουμε όλοι μαζί για τους στόχους της ομάδας μας. Υπόσχομαι ότι θα δίνω πάντα το καλύτερό μου εαυτό και ελπίζω να ζήσουμε πολλές όμορφες στιγμές μαζί».