Η Καρδίτσα, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάικ Μπόθγουελ, τρεις μήνες μετά την απόκτησή του.

Ο Μάικ Μπόθγουελ αποτελεί παρελθόν από την Καρδίτσα! Ο 26χρονος γκαρντ, μόλις τρεις μήνες μετά την απόκτησή του από τη θεσσαλική ομάδα, πλέον είναι έτοιμος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, ευχαρίστησε τον Αμερικανό και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Σε πέντε αναμετρήσεις με την Καρδίτσα στο Basketball Champions League, μέτρησε μ.ο 5.2 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Μάικ Μπόθγουελ.

Η διοίκηση του Α.Σ.Κ. τον ευχαριστεί θερμά για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».