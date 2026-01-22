Καρδίτσα: Αποδέσμευσε τον Μάικ Μπόθγουελ!

Καρδίτσα: Αποδέσμευσε τον Μάικ Μπόθγουελ!

Newsroom
bothwell

bet365

Η Καρδίτσα, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάικ Μπόθγουελ, τρεις μήνες μετά την απόκτησή του.

Ο Μάικ Μπόθγουελ αποτελεί παρελθόν από την Καρδίτσα! Ο 26χρονος γκαρντ, μόλις τρεις μήνες μετά την απόκτησή του από τη θεσσαλική ομάδα, πλέον είναι έτοιμος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, ευχαρίστησε τον Αμερικανό και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Σε πέντε αναμετρήσεις με την Καρδίτσα στο Basketball Champions League, μέτρησε μ.ο 5.2 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Μάικ Μπόθγουελ.

 

Η διοίκηση του Α.Σ.Κ. τον ευχαριστεί θερμά για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

@Photo credits: twitter/askarditsas
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα