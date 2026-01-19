Ο προπονητής του Κολοσσού Άρης Λυκογιάννης μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη επί της Μυκόνου, την επίδραση του Τσέισον Ραντλ και την μετά Άντριου Γκάουντλοκ εποχή.

Ο Κολοσσός πέρασε από το κλειστό της Άνω Μεράς επικρατώντας της Μυκόνου για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Άρης Λυκογιάννης έχει κάθε λόγο να είναι περήφανος για την ομάδα του. Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη, την επιρροή του Τσέισον Ραντλ στο παιχνίδι της ομάδας, το κεφάλαιο Άντριου Γκάουντλοκ που έκλεισε, την προσοχή που απαιτείται για τη συνέχεια, καθώς παραμένει στην... επικίνδυνη ζώνη, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο της ενίσχυσης.

«Ο Ραντλ ήταν ο παίκτης που μας έλειπε»

Ο Άρης Λυκογιάννης στάθηκε αρχικά στην άμεση αλλαγή που έφερε ο Τσέισον Ραντλ στο παιχνίδι της ομάδας. «Το βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της εικόνας μας ήταν η έλευση του Ραντλ. Μας έδωσε άμεση λύση σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς είχαμε μεγάλο πρόβλημα λόγω του θέματος με τον Γκάουντλοκ και του τραυματισμού του Μπάρμπιτς. Φάνηκε η έλλειψη βάθους στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Με τον ερχομό του, ο Ραντλ πρόσθεσε ποιότητα, οργάνωση και ηρεμία στην επίθεση» εξηγεί.

Ο προπονητής των «θαλασσί» υπογράμμισε επίσης ότι ο Αμερικανός γκαρντ προσαρμόστηκε εντυπωσιακά γρήγορα: «Παρότι έκανε μόλις τρεις προπονήσεις, είχε τεράστια επίδραση στο παιχνίδι μας. Του δείξαμε ολόκληρο το playbook και προσαρμόστηκε άμεσα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τσέισον Ραντλ ήταν ο παίκτης που μας έλειπε».

«Στοχευμένη προετοιμασία για τη Μύκονο»

Ο Άρης Λυκογιάννης στη συνέχεια εξήγησε πως η ομάδα του Κολοσσού είχε πολύ συγκεκριμένο πλάνο, εστιάζοντας στον έλεγχο του ρυθμού.

«Δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω στον έλεγχο του ρυθμού. Η Μύκονος παίρνει περίπου το 40% της επίθεσής της από το ανοιχτό γήπεδο. Συζητήσαμε λεπτομερώς πώς θα κόψουμε αυτό το στοιχείο, που δίνει τους περισσότερους πόντους στον Άπλμπι και τον Ρέι».

Η εκτέλεση του πλάνου κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη από τον έμπειρο τεχνικό: «Το αμυντικό τρανζίσιον λειτούργησε εξαιρετικά. Δεν τους επιτρέψαμε να βρουν ανοικτούς χώρους και περιορίσαμε σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους. Σ’ αυτό το κομμάτι ήμασταν εξαιρετικοί, γιατί δεν βρήκαν εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο».

«Στόχος μας η συνεχής βελτίωση»

Παρά τη βελτίωση, ο προπονητής των «θαλασσί» Άρης Λυκογιάννης κρατά χαμηλούς τόνους και δεν θέλει να πάρουν τα μυαλά των παικτών του αέρα. «Ο στόχος μας παραμένει η συνεχόμενη βελτίωση. Δεν έχουμε πετύχει τίποτε ακόμη και βρισκόμαστε πάντα στην επικίνδυνη ζώνη. Το πρόγραμμά μας είναι δύσκολο, αλλά βλέπουμε πρόοδο και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα ότι μπορεί να παίξει καλύτερα και να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται» επισημαίνει.

«Η ομάδα λειτουργεί καλύτερα χωρίς τον Γκάουντλοκ»

Ο έμπειρος προπονητής του Κολοσσού αναφέρθηκε και στη διαχείριση της υπόθεσης του Άντριου Γκάουντλοκ. «Η ομάδα βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που δεν άλλαζε και έπρεπε να παρθεί γρήγορα μια απόφαση, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ηθικό επίπεδο. Όσο μεγάλη κι αν είναι η ποιότητα του Γκάουντλοκ και είναι αναμφισβήτητη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική λειτουργία της ομάδας» σχολιάζει ο Άρης Λυκογιάννης. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι η ομάδα αποδίδει καλύτερα μετά την αλλαγή του Γκάουντλοκ με τον Ραντλ.

«Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, η ομάδα λειτουργεί καλύτερα πλέον. Πριν είχαμε πιο μονοδιάστατη στόχευση γύρω από τον ίδιο παίκτη. Θέλαμε να ανεβάσουμε τον ρυθμό και αμυντικά. Ο Γκάουντλοκ ήταν εξαιρετικός επιθετικά, αλλά αμυντικά αποτελούσε στόχο» παρατήρησε.

«Κοιτάμε την αγορά γιατί δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί ο τραυματισμός του Μπάρμπιτς»

Τέλος, ο Άρης Λυκογιάννης ξεκαθάρισε ότι ο τραυματισμός του Μίλαν Μπάρμπιτς επηρεάζει τον σχεδιασμό της ομάδας. «Κοιτάμε την αγορά γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο τραυματισμός του Μπάρμπιτς. Είναι η δεύτερη φορά που έχει μυικό πρόβλημα στο ίδιο πόδι. Μας προβληματίζει, γι’ αυτό παρακολουθούμε τις διαθέσιμες επιλογές» παρατήρησε ο τεχνικός των «θαλασσί» σχετικά με τον Γάλλο γκαρντ που παραμένει στα... πιτς.