Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat αναλύει τον τρόπο που ο Άλεκ Πίτερς έγινε ο πιο εύστοχος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στα τρίποντα, όσον αφορά τη Stoiximan GBL.

Ο Άλεκ Πίτερς έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αφού με τα τρία τρίποντα στα οποία ευστόχησε απέναντι στο Μαρούσι, έγινε ο ξένος με τα περισσότερα εύστοχα στο πρωτάθλημα, στην ιστορία του συλλόγου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αφήνοντας πίσω τον Μίλος Τεόντοσιτς, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Ματ Λοτζέσκι, Αϊζάια Κάνααν και Ντέιβιντ Ρίβερς.

Για την ικανότητα του Άλεκ Πίτερς στο σουτ δε χρειάζεται να επισημάνουμε απολύτως τίποτα. Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων, ίσως τον κορυφαίο στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο κομμάτι τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα, βλέποντας τη μηχανική του όταν σουτάρει, αντιλαμβάνεσαι την τελειότητα της κίνησής του.

Συνολικά, ο Πίτερς μετράει πλέον 175 εύστοχα τρίποντα στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε 383 προσπάθειες. Ήτοι 45.7% από την περίμετρο. Μόνο αυτός ο αριθμός εξηγεί για την ποιότητα του σουτέρ, αφού το δείγμα μονάχα μικρό δεν είναι. Πώς όμως έχει σκοράρει αυτά τα τρίποντα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat συγκέντρωσε και διαχώρισε τα τρίποντα του Πίτερς, για να δούμε πώς ο Αμερικανός εκτελεί και έφτασε να είναι πρώτος σε απόλυτους αριθμούς.

Προφανώς ο μεγαλύτερος όγκος των εκτελέσεών του είναι τα catch n' shoot. Έτσι και αλλιώς, ο Ολυμπιακός ως ομάδα δημιουργεί παραδοσιακά στην εποχή του Μπαρτζώκα σουτ καλής ποιότητας. Όταν, μάλιστα, εκτελεστής είναι ο Πίτερς, τότε τα πράγματα γίνονται πιο απλά.

Ο Αμερικανός μετράει 115/244 τρίποντα τα περισσότερα από οποιαδήποτε σε άλλες καταστάσεις. Φυσικά σκοράρει στο τρανζίσιον, μετρώντας 17/30, ενώ μετράει ακόμα 13/33 βγαίνοντας από τα σκριν και 13/32 στο pick n' pop.

Οι τρόποι εκτέλεσης του Πίτερς στο τρίποντο

Catch n' shoot: 115/244

115/244 Πίσω από σκριν: 13/33

13/33 Catch n' drive (μετά από ντρίπλα): 2/8

2/8 Transition: 17/30

17/30 Pick n' pop: 13/32

13/32 Hand off: 6/12

6/12 Iso: 3/3