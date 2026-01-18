Άλεκ Πίτερς: Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έγινε σεφ για μία μέρα!
Ο Άλεκ Πίτερς ήταν γνωστό πως έχει «καυτό» χέρι. Τώρα όμως καλείται να δείξει πως έχει και σταθερό χέρι.
Στο εστιατόριό του, το TwentyFive, ο Άλεκ Πίτερς μπήκε στην κουζίνα, προκειμένου να εκτελέσει χρέη σεφ, παίρνοντας μαθήματα από τον σεφ του μαγαζιού, του Γιώργο Τσούλη.
Πάντως τα βίντεο που δημοσίευσε η επιχείρηση να δείχνουν πως ο Άλεκ Πίτερς ήταν... καλός μαθητής, καθώς είχε χέρι - αλφάδι στις κοπές των κρεάτων.
Ο Άλεκ Πίτερς στην κουζίνα του TwentyFive:
👨🍳 Ο Άλεκ Πίτερς στο εστιατόριό του.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 18, 2026
Let him cook.
Credits: twentyfiverestaurant IG pic.twitter.com/NJAalct0DE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.