Ο Άλεk Πίτερς παρουσιάζεται σε έναν... διαφορετικό ρόλο, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να μπαίνει στην κουζίνα του TwentyFive Restaurant και να γίνεται σεφ!

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν γνωστό πως έχει «καυτό» χέρι. Τώρα όμως καλείται να δείξει πως έχει και σταθερό χέρι.

Στο εστιατόριό του, το TwentyFive, ο Άλεκ Πίτερς μπήκε στην κουζίνα, προκειμένου να εκτελέσει χρέη σεφ, παίρνοντας μαθήματα από τον σεφ του μαγαζιού, του Γιώργο Τσούλη.

Πάντως τα βίντεο που δημοσίευσε η επιχείρηση να δείχνουν πως ο Άλεκ Πίτερς ήταν... καλός μαθητής, καθώς είχε χέρι - αλφάδι στις κοπές των κρεάτων.

Ο Άλεκ Πίτερς στην κουζίνα του TwentyFive: