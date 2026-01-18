Μυστακίδης: Έτσι έζησε ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ το ματς με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ, στο κατάμεστο Παλατάκι, έφτασε τον Παναθηναϊκό στα όριά του, με τους Πράσινους να παίρνουν στο τέλος τη νίκη και να φεύγουν από την Θεσσαλονίκη με το «διπλό», σε ένα ματς που παρακολούθησε από κοντά ο Τέλης Μυστακίδης.
- Είδε και (δεν) έπαθε μέχρι να νικήσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ
- Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Τέλης Μυστακίδης, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, είδε από τις θέσεις των επισήμων το παιχνίδι και μάλιστα το έζησε έντονα, με τον φωτογραφικό φακό να πιάνει τις αντιδράσεις του μετά το τέλος του αγώνα, όταν και ο Δικέφαλος του Βορρά δεν μπόρεσε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα.
Οι αντιδράσεις του Τέλη Μυστακίδη στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.