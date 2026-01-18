Μυστακίδης: Έτσι έζησε ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ το ματς με τον Παναθηναϊκό

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Τέλης Μυστακίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έζησε με έντονο τρόπο το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ, στο κατάμεστο Παλατάκι, έφτασε τον Παναθηναϊκό στα όριά του, με τους Πράσινους να παίρνουν στο τέλος τη νίκη και να φεύγουν από την Θεσσαλονίκη με το «διπλό», σε ένα ματς που παρακολούθησε από κοντά ο Τέλης Μυστακίδης.

Ο Τέλης Μυστακίδης, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, είδε από τις θέσεις των επισήμων το παιχνίδι και μάλιστα το έζησε έντονα, με τον φωτογραφικό φακό να πιάνει τις αντιδράσεις του μετά το τέλος του αγώνα, όταν και ο Δικέφαλος του Βορρά δεν μπόρεσε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι αντιδράσεις του Τέλη Μυστακίδη στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός:

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
     

