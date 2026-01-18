ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ο Κεν Μπάρλοου τιμήθηκε από τους Θεσσαλονικείς
Ο Κεν Μπάρλοου τιμήθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Αναμνήσεις από το παρελθόν ξύπνησαν στο Παλατάκι, με τον Κεν Μπάρλοου να επιστρέφει και να γνωρίζει την αποθέωση.
- LIVE: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
- Στην PAOK Sports Arena ο θρυλικός Μπάρλοου για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
- Παρών στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ο Μυστακίδης
Ο Κεν Μπάρλοου, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ την δεκαετία του 1990, τιμήθηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας για ακόμη μια φορά την αποθέωση από τον κόσμο.
Η βράβευση του Κεν Μπάρλοου από τον ΠΑΟΚ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.