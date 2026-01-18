Ο Κεν Μπάρλοου τιμήθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναμνήσεις από το παρελθόν ξύπνησαν στο Παλατάκι, με τον Κεν Μπάρλοου να επιστρέφει και να γνωρίζει την αποθέωση.

Ο Κεν Μπάρλοου, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ την δεκαετία του 1990, τιμήθηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας για ακόμη μια φορά την αποθέωση από τον κόσμο.