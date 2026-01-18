Ο Κεν Μπάρλοου βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Υπό την προεδρία του Νίκου Βεζυρτζή, ο Κεν Μπάρλοου έφτασε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 1990 φορώντας με επιτυχία τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τρία χρόνια.

Αν μη τι άλλο o σήμερα 62χρονος Αμερικανός έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον «δικέφαλο» και βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα από τους πρώτους ανθρώπους που συναντήθηκε ήταν ο τότε πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στο νέο διοικητικό σχήμα του ΠΑΟΚ με επικεφαλής τον Τέλη Μυστακίδη.