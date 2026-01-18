Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης βρίσκεται στην PAOK Sports Arena για την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε μία αναμέτρηση που ο Κεν Μπάρλοου βρίσκεται στις εξέδρες της PAOK Sports Arena και τιμήθηκε από την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Ωστόσο, στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης. Ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, βρίσκεται διαρκώς κοντά στην ομάδα και παρακολουθεί από τις εξέδρες του γηπέδου την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σε ένα ματς που οι φίλοι του ΠΑΟΚ δίνουν επίσης δυναμικό παρών, μιας και έχουν κατακλύσει την PAOK Sports Arena.