O Kεν Μπάρλοου βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό, σε μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την ομάδα.

Εκλεκτή παρουσία στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (18/1, 16:00). Με Κεν Μπάρλοου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του για τον αγώνα με την ομάδα του Αταμάν.

Τον Μπάρλοου υποδέχτηκε στο PAOK Sports Arena ο συμπαίκτης του για τρία χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και GM της ομάδας, Νίκος Μπουντούρης. Είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον Γιούρι Ζντοβτς και είδε από κοντά μέρος της προπόνησης.

Ο Νίκος Χουγκάζ είπε για το ματς: «Έχουμε να αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπης βάσει ρόστερ. Θέλουμε να αντιδράσουμε από την πλευρά μας για την κακή εμφάνιση που πραγματοποιήσαμε στο τελευταίο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε όποια ενδεχόμενη κούραση μπορεί να υπάρχει στον Παναθηναϊκό από τον αγώνα που είχε προχθές. Ο αγώνας είναι sold out εδώ και μέρες και θέλουμε για αυτό να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους μας. Κανείς μας δεν αντιμετωπίζει ως επιπρόσθετη πίεση ένα γεμάτο γήπεδο, αλλά το βλέπουμε σαν ένα επιπρόσθετο κίνητρο, που μας δίνει δύναμη».

Για τον Μπάρλοου είπε: «Είναι τιμή και χαρά που θα βρίσκεται στο γήπεδο μαζί μας στο αυριανό παιχνίδι ο Κεν Μπάρλοου. Mε εντυπωσίασε αυτό που μας είπε στο κέντρο του γηπέδου λίγο πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση. Win or learn. Κερδίζεις ή μαθαίνεις. Ήταν κάτι που το άκουσα πρώτη φορά και με εντυπωσίασε».