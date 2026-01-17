Χατζόπουλος στο Gazzetta: «Κάναμε μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε»

Ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάσης Χατζόπουλος εξήγησε γιατί προχώρησε στην αποστολή εξωδίκου προς την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Το εξώδικο του πρώην προέδρου του ΠΑΟΚ Θανάση Χατζόπουλου προς τον νέο «ισχυρό άνδρα» του «δικεφάλου» Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκάλεσε σεισμό στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ την ώρα που έχει δημιουργήσει εύλογα μεγάλες προσδοκίες με τις κινήσεις ενίσχυσης του νέου αφεντικού της ΚΑΕ, είδε στη δημοσιότητα ένα εξώδικο το οποίο στάλθηκε, γιατί δεν έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα ανάμεσα στις δυο πλευρές αναφορικά με τις οφειλές της ομάδας.

Ο Θανάσης Χατζόπουλος μίλησε στο Gazzetta για το θέμα που προέκυψε και εξήγησε γιατί προέβη στη συγκεκριμένη ενέργεια.

«Είναι όλα τα χρέη της ΚΑΕ μέσα στη συμφωνία» ήταν το πρώτο σχόλιο του πρώην προέδρου της ΚΑΕ και ανθρώπου που διατήρησε σ’ ένα εξαιρετικό επίπεδο τον σύλλογο επί των ημερών του δαπανώντας πάρα πολλά χρήματα.

«Κάναμε μια συμφωνία και δεν τηρήθηκε, γι’ αυτό και στάλθηκε το εξώδικο στον κ. Μυστακίδη, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο για το θέμα» υποστήριξε ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο οποίος απέφυγε να πει οτιδήποτε άλλο, περιμένοντας πλέον την άλλη πλευρά να διευθετήσει το ζήτημα των οφειλών, το οποίο έπρεπε να έχει κλείσει από τις 15 Ιανουαρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ, προέβλεπε ξεκάθαρα μέσα από τη συμφωνία των δυο πλευρών, τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Για να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας προβλέπεται ρήτρα που θα πρέπει να καταβάλλει ο νέος ιδιοκτήτης για όσο διάστημα καθυστερεί την αποπληρωμή των χρεών.

Προφανώς και δεν υπάρχει ζήτημα να «χαλάσει» η συμφωνία των δυο πλευρών, αλλά σίγουρα προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι χρειάστηκε να αποσταλεί ένα εξώδικο για να δημοσιοποιηθεί το θέμα της μη τήρησης της συμφωνίας ανάμεσα στον πρώην και τον νυν «ισχυρό άνδρα» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.