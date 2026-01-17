Βεζένκοβ: «Αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό παίρνεις έξτρα ώθηση, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας»

Στην αυτοπεποίθηση που έδωσε στον Ολυμπιακό η νίκη επί του Παναθηναϊκού στις 2 Ιανουαρίου για την EuroLeague, στάθηκε μεταξύ άλλων ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και τόνισε μεταξύ άλλων πως η νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό έδωσε έξτρα ώθηση στους «ερυθρολεύκους».

Οι δηλώσεις του Βεζένκοβ

«Προσπαθούμε σε αυτά τα παιχνίδια καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για προπόνηση, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κανέναν, να μπαίνουμε δυνατά, να παίζουμε το παιχνίδι μας, και να νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Τα παιχνίδια αυτά σου δίνουν ρυθμό, ενέργεια και αυτοπεποίθηση όπως είπα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Κάναμε κάποια λάθη, δεχθήκαμε κάποιους εύκολους πόντους στο τέλος, οι 89 πόντοι που δεχθήκαμε δεν είναι κάτι που μας αρέσει αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές κρατάμε τη νίκη, την καλή εμφάνισή στην επίθεση και τα λάθη που κάναμε για να τα διορθώσουμε γιατί έρχεται μια απαιτητική διπλή αγωνιστική».

Για τους αριθμούς του στους τελευταίους αγώνες: «Νιώθω καλά από την αρχή της χρονιάς αλλά και από την αρχή της καριέρας μου γνώμονας ήταν η σκληρή δουλειά, οπότε με αυτό συνεχίζω. Αυτό ξέρω να κάνω επομένως είτε πάει καλά είτε κάτι δεν πάει καλά εγώ συνεχίζω να δουλεύω, έχω τη στήριξη της ομάδας και του οργανισμού που με κάνει να νιώθω ακόμα πιο όμορφα, του προπονητή, των συμπαικτών. Χαίρομαι που βοηθάω την ομάδα μου αλλά είναι ακόμα Ιανουάριος. Τον επόμενο μήνα κρίνεται το Κύπελλο, μετά κρίνεται η πρόκριση στο Top 8, το Final Four, έρχεται πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για το αν έκανε διαφορετική προετοιμασία το καλοκαίρι: «Έχω δουλέψει σε όλα τα κομμάτια που μπορούν να τύχουν στο παιχνίδι και στην ατομική προπόνηση με τους προπονητές που δουλεύω το καλοκαίρι, αλλά και έπειτα με τους προπονητές που δουλεύω με την ομάδα. Μέσα στη χρονιά πρέπει να δουλέψεις κάποια plays, προσομοιώσεις, κάποιες καταστάσεις για να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση. Αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει και από την οικογένεια μου, από τους συμπαίκτες μου αλλά και τους μεγάλους θρύλους του αθλήματος, επομένως δουλειά, δουλειά και μόνο δουλειά».

Για την αυτοπεποίθηση του Ολυμπιακού: «Οι δύο νίκες σίγουρα μας έχουν βοηθήσει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, ένα έξτρα μπουστ αλλά έρχονται δύσκολα παιχνίδια και η EuroLeague είναι απρόβλεπτη με ομάδες που θέλουν κάθε εβδομάδα να κερδίζουν. Πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, να δουλεύεις, να το απολαμβάνεις και να παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Πολλοί οι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Ο Ταϊρίκ είναι ένας παίκτης μεγάλης αξίας, ήρθε να προστεθεί στους ήδη δύο πολύ ταλαντούχους σέντερ που έχουμε, όλοι οι παίκτες σε όλες τις θέσεις είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μπουν να βοηθήσουν. Να βρούμε τη χημεία μας και να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει».

Για τις 100άρες: «Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό έτσι. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, πάει σε πιο πολλές κατοχές, σε πιο πολλά τρίποντα και σε πιο γρήγορες καταστάσεις. Βλέπουμε πλέον οι 80 πόντοι είναι κάτι νορμάλ. Ξέρω πως οι προπονητές θέλουν άμυνα και πιο χαμηλά τα σκορ αλλά βλέπουμε ότι αυτό τείνει να ξεφύγει λόγω της ποιότητας και του ταλέντου αλλά και πιθανόν επειδή οι προπονήσεις δεν είναι τόσες πολλές ώστε να προετοιμαστείς. Σε αυτή την εποχή ζούμε και είμαστε ευλογημένοι, θα το λέω πάντα γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε, οπότε βλέπουμε τα παιχνίδια και κάθε παιχνίδι να απολαμβάνουμε κάθε φορά που αγωνιζόμαστε».

Για τη φάση που μίλησε στον πάγκο: «Νόμιζα πως κάτι μου είπε ο Εβάν αλλά δεν πήγαινε για εμένα. Οι παλμοί ήταν ψηλοί, λάθος δικό μου που απάντησα εκείνη την ώρα αλλά εντάξει όλα καλά, με τον Εβάν έχουμε τρομερή σχέση».

Για τη διπλή αγωνιστική: «Όλες οι ομάδες θέλουν να μπουν στα play in. στα playoffs. Kάποιοι ήδη κυνηγάνε άλλους στόχους όπως την τετράδα. Εμείς πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, η Μακάμπι είναι μια επικίνδυνη ομάδα, έχει γυρίσει στο Ισραήλ και έχει πάρει αυτοπεποίθηση. Η Εφές παίζει για τη ζωή της, δεν την αντιπροσωπεύει η τελευταία θέση με το ταλέντο και το ρόστερ που έχει, θέλουν νίκες επομένως είναι τρομερά επικίνδυνο παιχνίδι. Το πρώτο ματς είναι με τη Μακάμπι στην έδρα μας, θέλουμε τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει, είναι στις 19:15, περίεργη ώρα αλλά έχει και ποδόσφαιρο μετά, να έρθει ο κόσμος να γεμίσει και τα δύο γήπεδα και να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις».