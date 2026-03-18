Τζόουνς: «Είναι σίγουρα δύσκολο να μην έχεις τη δυνατότητα να παίξεις»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση του Ολυμπαικού με την Μπασκόνια, αλλά και για το γεγονός ότι παρακολούθησε την αναμέτρηση με την Φενέρ από τον παγκο.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να μιλάει στη media day της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης.

Για το παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην Μπασκόνια: «Απλώς πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να είμαστε ο εαυτός μας. Είναι μια ομάδα που παλεύει. Πρέπει να παίξουμε δυνατά και να επιβάλουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ».

Για το ότι παρακολούθησε το ματς από τον πάγκο: «Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω, ούτε κάποιος άλλος. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Είναι σίγουρα δύσκολο να μην μπορείς να βγεις στο παρκέ και να παίξεις».

Για το τι του αρέσει στην Ελλάδα εκτός του Ολυμπιακού: «Το ελληνικό φαγητό. Αυτό που μου αρέσει στην Ελλάδα είναι ότι το πρώτο πράγμα που βλέπεις εδώ είναι το φαγητό. Αν μιλάμε για οτιδήποτε πέρα από τον Ολυμπιακό, μου αρέσει το φαγητό».