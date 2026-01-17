Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε με τον αήττητο Ολυμπιακό και τα «διπλά» Πανιωνίου και ΑΕΚ

Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε με τον αήττητο Ολυμπιακό και τα «διπλά» Πανιωνίου και ΑΕΚ

Ευτυχία Οικονομίδου
Ταϊρίκ Τζόουνς
Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα «διπλά» του Πανιωνίου και της ΑΕΚ κόντρα σε Προμηθέα και Καρδίτσα αντίστοιχα, όσο ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 15η αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει αήττηος την πορεία του στο πρωτάθλημε επικρατώντας με 104-89 του Αμαρουσίου.

Ο Πανιώνιος επικράτησε εκτός έδρας του Προμηθέα με 87-91, ενώ η μέρα έκλεισε με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει το «διπλό» κόντρα στην Καρδίτσα με 71-79.

Η 15η αγωνιστική

(17/01)

Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89

 

Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91

Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79

(18/01)

Μύκονος - Κολοσσός 13:00

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 16:00

Ρεπό: Ηρακλής

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός (14-0)

  2. Παναθηναϊκός (12-1)

  3. ΑΕΚ (10-4)

  4. ΠΑΟΚ (9-3)

  5. Άρης (6-7)

  6. Μύκονος (6-7)

  7. Ηρακλής (6-7)

  8. Προμηθέας (6-8)

  9. Περιστέρι (5-8)

  10. Καρδίτσα (4-10)

  11. Κολοσσός (3-10)

  12. Μαρούσι (3-11)

  13. Πανιώνιος (3-11)

@Photo credits: eurokinissi
     

