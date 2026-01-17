Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα «διπλά» του Πανιωνίου και της ΑΕΚ κόντρα σε Προμηθέα και Καρδίτσα αντίστοιχα, όσο ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 15η αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει αήττηος την πορεία του στο πρωτάθλημε επικρατώντας με 104-89 του Αμαρουσίου.

Ο Πανιώνιος επικράτησε εκτός έδρας του Προμηθέα με 87-91, ενώ η μέρα έκλεισε με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει το «διπλό» κόντρα στην Καρδίτσα με 71-79.

Η 15η αγωνιστική

(17/01)

Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89

Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91

Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79

(18/01)

Μύκονος - Κολοσσός 13:00

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 16:00

Ρεπό: Ηρακλής

Η βαθμολογία