Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε με τον αήττητο Ολυμπιακό και τα «διπλά» Πανιωνίου και ΑΕΚ
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 15η αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει αήττηος την πορεία του στο πρωτάθλημε επικρατώντας με 104-89 του Αμαρουσίου.
Ο Πανιώνιος επικράτησε εκτός έδρας του Προμηθέα με 87-91, ενώ η μέρα έκλεισε με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει το «διπλό» κόντρα στην Καρδίτσα με 71-79.
Η 15η αγωνιστική
(17/01)
(18/01)
Μύκονος - Κολοσσός 13:00
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 16:00
Ρεπό: Ηρακλής
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός (14-0)
Παναθηναϊκός (12-1)
ΑΕΚ (10-4)
ΠΑΟΚ (9-3)
Άρης (6-7)
Μύκονος (6-7)
Ηρακλής (6-7)
Προμηθέας (6-8)
Περιστέρι (5-8)
Καρδίτσα (4-10)
Κολοσσός (3-10)
Μαρούσι (3-11)
Πανιώνιος (3-11)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.