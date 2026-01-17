Μπαρτζώκας: «Άμα ρωτήσετε τον Λαρεντζάκη και τον Νετζήπογλου, θα σας πουν ότι ο χρόνος τους δεν ήταν σημαντικός»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου έκανε λόγο για τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου, πετυχαίνοντας τρίτη διαδοχική 100άρα στη Stoiximan GBL με 104-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε μίλησε για τον χρόνο συμμετοχής των παικτών του και για την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις.

Όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου

«Αρχικά να ευχηθώ καλή τύχη με τη νέα χρονιά στο Μαρούσι. Δείνει ενισχυμένο με την προσθήκη του Ντε Σόουζα, γιατί ήταν αυτό που του έλειπε.

Εμείς είχαμε διάθεση να παίξουμε ομαδικά. Φάνηκε από τις πολλές ασίστ που είχαμε, αλλά και από τα καλά ποσοστά. Αλλά αυτό ήταν για 25′. Μετά οι περισσότεροι παίκτες έσβησαν. Ουσιαστικά το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να παίξουμε λίγο περισσότερο μιας και δεν έχουμε προπονήσεις αυτόν τον καιρό. Κανείς δεν καταπονήθηκε από τους παίκτες, οπότε έπρεπε να παίξουμε για λίγη περισσότερη ώρα με μεγαλύτερη ένταση.

Αλλά είναι αυτό που είναι. Κερδίσαμε, παραμένουμε πρώτοι. Έχουμε τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague με απαιτητικά παιχνίδια Τρίτη και Πέμπτη.

Γενικά είμαστε σε μια διαδικασία βελτίωσης. Φαίνεται από τα αποτελέσματα, την παραγωγικότητα, από τις συνεργασίες μας σε άμυνα και επίθεση. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια να παίξουμε καλύτερα από αυτό που παίζουμε. Δεν είναι κριτήριο αυτό το ματς. Ούτε αυτό με την Παρτίζαν. Παρότι δεν ήταν τόσο εύκολο παιχνίδι, όσο τελικά φάνηκε. Η διάρκεια είναι αυτή που στην ουσία καταξιώνει τις ομάδες. Το να παίζεις καλά για καιρό και να είσαι συμπαγής. Να παίζεις καλά συστηματικά και να κερδίζεις. Οπότε ας αφήσουμε λίγο την επόμενη περίοδο να δείξει που μπορούμε να φτάσουμε.

Ο γιατρός μας είπε να μην χρησιμοποιήσουμε τον Νιλικίνα. Αυτός ήθελε να παίξει, αλλά επειδή επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα από έναν τραυματισμό και γενικά δεν ήταν ότι είχε ενόχληση, αλλά τα 10′ ήταν αρκετά, με δεδομένο ότι ακολουθεί διπλή αγωνιστική. Στην ουσία ο γιατρός τον έβγαλε, εγώ θα τον έβαζα.

Άμα ρωτήσετε τους ίδιους, τον Λαρεντζάκη και τον Νετζήπογλου, θα σας πουν ότι ο χρόνος τους δεν ήταν σημαντικός, αλλά πρέπει να κάνουμε μια διαχείρηση με τους παίκτες που έχουμε. Επειδή δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση, οι παίκτες που δεν παίζουν στα ματς, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ντεφορμαρίσματος και οι βασικοί μας παίκτες πρέπει να τα παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για την ποιότητά τους, είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Και το έχουν αποδείξει.

Ο Όμηρος δουλεύει πολύ σκληρά. Ο Γιαννούλης αν παίξει 20′-25′ σε ένα τέτοιο παιχνίδι, θα τους βάλει 15 πόντους, επειδή είναι σκόρερ. Αυτή τη στιγμή είναι τέτοιο το rotation και η ποιότητα του πάγκου, που δυστυχώς κάποιοι παίκτες παίζουν λιγότερο από όσο θα ήθελα. Βέβαια, όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν περισσότερο από όσο παίζουν. Και 39′ να παίζουν, θα θέλουν 40′. Εμείς πρέπει να κάνουμε τους κακούς.

Ο ΜακΚίσικ κάνει κανονικά προπονήσεις, αλλά δεν είναι δηλωμένος στο πρωτάθλημα, καθώς έχουμε οκτώ με τον Μόρις και τον Μιλουτίνοφ που ήταν σήμερα έξω. Ο Φαλ ελπίζω ότι θα γυρίσει μέσα στη σεζόν, κάτι που δεν είναι της παρούσης. Κάτι που θα συμβεί μετά από 1-2 μήνες; Καλύτερα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά αυτό. Του Μόρις ο τραυματισμός, που πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα».