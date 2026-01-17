Μπαρτζώκας: «Αδικαιολόγητο να σβήσουμε από το 25' και μετά»

Στη χαλαρότητα της ομάδας του μετά το 25ο λεπτό, παρά την 100άρα απέναντι στο Μαρούσι, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να επικράτησε του Αμαρουσίου, πετυχαίνοντας τρίτη διαδοχική 100άρα στη Stoiximan GBL, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον τρόπο που χαλάρωσε η ομάδα του από το 25ο λεπτό και έπειτα. Ενώ στάθηκε στον Ταϊρίκ Τζόουνς και στην προσαρμογή του στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Προφανώς, περπατητά τη βγάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν υπήρχε δικαιολογία. Είχε έρθει αρκετός κόσμος και είναι αδικαιολόγητο να σβήσουμε από το 25' και μετά έτσι».

Για την επιθετική βελτίωση: «Καταρχάς συμφωνώ. Πασάρουμε πολύ περισσότερο, είναι πιο κατανεμημένα τα πράγματα και φυσικά έχουμε πολύ επιθετικό ταλέντο».

Για τις 35 ασίστ: «Είναι πολύ καλός αριθμός σίγουρα και δείτε πόσα ανοιχτά σουτ χάσαμε, θα μπορούσαν να πάνε πάνω από 40. Δείχνουν κάτι, αλλά επαναλαμβάνω θα έπρεπε να ήμασταν πιο σοβαροί στο τελευταίο δεκάλεπτο».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Πάρα πολύ, είναι πολύ καλός παίκτης, τον χρειαζόμαστε. Μόνο το γεγονός ότι ο Μιλουτίνοφ έκανε προπόνηση και δεν έπαιξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό».