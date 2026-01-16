Σάκοτα: «Αξίζει τον σεβασμό μας η Καρδίτσα και ο προπονητής της»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καρδίτσα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Καρδίτσα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου (18:15). Οι άνθρωποι της Βασίλισσας ενημέρωσαν τους φιλάθλους της ομάδας από την Τετάρτη 14 Γενάρη για τον τρόπο που μπορούν να πάρουν εισιτήριο μεμονωμένα και για το γεγονός ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αυριανή (17/01) αναμέτρηση και για τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσει η ομάδα του.

Αναλυτικά

«Έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή ομάδα, με γεμάτο ρόστερ. Το ματς θα είναι πολύ δύσκολο. Η αντίπαλός μας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με Σουμπότιτσα στο BCL και με Παναθηναϊκό. Τη συγχαίρω για την ιστορική πρόκριση που πέτυχε στην Ευρώπη. Είναι σκληρή ομάδα. Αξίζει το σεβασμό μας η Καρδίτσα, όπως τον αξίζει και ο προπονητής της. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Περιμένουμε κάποια στιγμή να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν με οποιαδήποτε συνθήκη».