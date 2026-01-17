Τζόουνς και Ντόρσεϊ μοίρασαν θέαμα κόντρα στο Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL πριν τη διαβολοβδομάδα που έρχεται στη Εuroleague. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ύψωσε ωραία τη μπάλα και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που είναι ειδικός σε τέτοιες φάσεις την τελείωσε με υπέροχο alley oop.

Φημίζεται για τα δυναμικά του καρφώματα ο ψηλός των Πειραιωτών και το έδειξε κόντρα στο Μαρούσι. Πολύ ωραία φάση για το σύνολο του Μπαρτζώκα.

Δείτε τη