Ο Σαλιού ΝΙάνγκ ήταν απολαυστικός στην αναμέτρηση της Βίρτους με την Ντουμπάι και με την εκπληκτική του στατιστική ξεπέρασε τον Σάσα Βεζένκοβ και αναδείχθηκε MVP της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη νίκη της Βίρτους απέναντι στην Ντουμπάι (80-72), χάρισε στον Σαλιού Νιάνγκ τον τίτλο του MVP της 22ης αγωνιστικής.

Ο 21χρονος Σαλιού Νιάνγκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους (6/9 δίποντα, 5/7 βολές), 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 6 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας PIR 36, το κορυφαίο της αγωνιστικής.

Μάλιστα, τα 17 ριμπάουντ ισοφάρισαν ρεκόρ συλλόγου, που κρατούσε ο Ράσαρντ Γκρίφιθ από το 2001.

Πολύ κοντά στον Σαλιού Νιάνγκ και συγκεκριμένα με PIR 32 ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού και ο Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια.

Ο Βεζένκοφ ηγήθηκε της εμφατικής νίκης των «ερυθρόλευκων» με 104-66 επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Φόρεστ από την άλλη, συνέβαλε στη νίκη της Μπασκόνια επί της Αναντολού Εφές με 89-75, καταγράφοντας 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.