Ο Λανς Γουέρ αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Ηρακλή με την Πέγια (20/1) στο «Ιβανώφειο».

Χωρίς τον Λανς Γουέρ συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ηρακλή εν όψει του αγώνα της Τρίτης (20/1) με την Πέγια στο πλαίσιο του ENBL και τον νεοαποκτηθέντα Τζόσια Στρονγκ να έχει ενσωματωθεί στην ομάδα. Ο σέντερ του «γηραιού» αναχώρησε ήδη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του, που «έφυγε» από τη ζωή.

Ο Λανς Γουέρ αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (21/01), συνεπώς θα απουσιάσει από το εντός έδρας παιχνίδι της Τρίτης (20/01, 18:00) με την Πέγια, στο πλαίσιο της ENBL.

Στον Ηρακλή ο Ζόραν Λούκιτς έχει ρίξει όλο το βάρος στην αφομοίωση του νέου παίκτη Τζόσια Στρονγκ, ο οποίος θα πρέπει να μάθει τα συστήματα της ομάδας, ώστε να βοηθήσει άμεσα στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά και στην Ευρώπη. «Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι σούπερ ενθουσιασμένος. Βλέπω ότι η ομάδα τα πηγαίνει καλά, στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Θέλω να την βοηθήσω να βρεθεί στα play offs» υποστήριξε ο Αμερικανός άσος και πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση. Ως αθλητής μπάσκετ θέλεις να παίζεις με τους καλύτερους, από πλευράς ανταγωνισμού. Είμαι έτοιμος και ανυπομονώ να τους ανταγωνιστώ».

Για τα στοιχεία που θα προσθέσει στο παιχνίδι του Ηρακλή, επεσήμανε: «Πιστεύω πως μπορώ να φέρω μεγαλύτερη ευελιξία στις θέσεις των γκαρντ, στις θέσεις “ένα” και “δύο”. Παίζω δυνατά, παίζω ομαδικά. Θα προσπαθήσω να φέρω για να και ώθηση για τα play offs».

Τέλος, πριν έρθει στην Ελλάδα είχε επικοινωνία με τον Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος του ανέλυσε το ρόλο, που θα έχει στην ομάδα. «Μίλησα με τον προπονητή και μου είπε με την έλευσή μου να δώσω ώθηση στην ομάδα. Να τη βοηθήσω για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Να φέρω ενέργεια, προσπάθεια και την ικανότητά μου ως πλέι μέικερ» κατέληξε.



