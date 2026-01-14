Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως θα είναι sold out η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην PAOK Sports Arena για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL (18/1, 16:00).

Οι Θεσσαλονικείς ενημέρωσαν πως το γήπεδό τους θα είναι κατάμεστο, καθώς εξαφανίστηκαν όλα τα... μαγικά χαρτάκια για την εν λόγω αναμέτρηση με τον ενθουσιασμό να είναι τεράστιος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.