ΠΑΟΚ: Sold out το ματς με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως θα είναι sold out η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην PAOK Sports Arena για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL (18/1, 16:00).
Οι Θεσσαλονικείς ενημέρωσαν πως το γήπεδό τους θα είναι κατάμεστο, καθώς εξαφανίστηκαν όλα τα... μαγικά χαρτάκια για την εν λόγω αναμέτρηση με τον ενθουσιασμό να είναι τεράστιος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
•SOLD OUT•— PAOK BC (@PAOKbasketball) January 14, 2026
PAOK 🆚 @Paobcgr pic.twitter.com/UD7j90MfGs
