Άρης: Εκτός ομάδας Ίνοκ, Φορμπς και Γκιουζέλης με απόφαση Μίλιτσιτς!
Με την απόφασή του, ο Κροατοπολωνός τεχνικός του Άρη δείχνει το επίπεδο δυσαρέσκειάς του (τουλάχιστον) ως προς τον Στίβεν Ίνοκ ο οποίος ξεκάθαρα δεν υπολογίζεται για τη συνέχεια της σεζόν.
Όπως μάλιστα σημείωσε η ΚΑΕ Άρης, οι αθλητές δεν θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ομάδας, γεγονός το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα εύρεσης άλλης εργασιακής στέγης. Στην πραγματικότητα, τόσο ο Φορμπς όσο και ο Γκιουζέλης δεν είχαν ρόλο στην ομάδα και φυσικά ο 49χρονος τεχνικός τους παρείχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.
Η δε απόφαση για τον Στίβεν Ίνοκ προφανέστατα σχετίζεται με την έλευση του Κώστα Αντετοκούνμπο αλλά και με την αρνητική αξιολόγηση του Μίλιτσιτς για τις μέχρι στιγμής επιδόσεις του παίκτη.
