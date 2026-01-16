Τρεις παίκτες βγαίνουν ολοκληρωτικά εκτός του αγωνιστικού πλάνου του Άρη καθώς ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αποφάσισε να θέσει εκτός ομάδας τους Ίνοκ, Φορμπς και Γκιουζέλη.

Με την απόφασή του, ο Κροατοπολωνός τεχνικός του Άρη δείχνει το επίπεδο δυσαρέσκειάς του (τουλάχιστον) ως προς τον Στίβεν Ίνοκ ο οποίος ξεκάθαρα δεν υπολογίζεται για τη συνέχεια της σεζόν.

Όπως μάλιστα σημείωσε η ΚΑΕ Άρης, οι αθλητές δεν θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ομάδας, γεγονός το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα εύρεσης άλλης εργασιακής στέγης. Στην πραγματικότητα, τόσο ο Φορμπς όσο και ο Γκιουζέλης δεν είχαν ρόλο στην ομάδα και φυσικά ο 49χρονος τεχνικός τους παρείχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Η δε απόφαση για τον Στίβεν Ίνοκ προφανέστατα σχετίζεται με την έλευση του Κώστα Αντετοκούνμπο αλλά και με την αρνητική αξιολόγηση του Μίλιτσιτς για τις μέχρι στιγμής επιδόσεις του παίκτη.