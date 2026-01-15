Ηρακλής: Πρώτη προπόνηση για τον Στρονγκ

Γιάννης Πάλλας
Ο Τζόσια Στρονγκ

Στην προπόνηση του Ηρακλή πήρε μέρος κανονικά ο Τζόσια Στρονγκ που ήρθε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (14/1).

Την πρώτη προπόνηση με τον Ηρακλή πραγματοποίησε ο Τζόσια Στρονγκ την Πέμπτη (15/1) στο «Ιβανώφειο». Ο 26χρονος Αμερικανός που έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (14/1) βρέθηκε κανονικά στο γήπεδο, όπου είχε την πρώτη γνωριμία με τους συμπαίκτες του και τον προπονητή Ζόραν Λούκιτς.

Η άμεση προσαρμογή του παίκτη στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή και η αφομοίωση των συστημάτων είναι το ζητούμενο τα επόμενα 24ωρα, ώστε να είναι διαθέσιμος για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Στρονγκ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «κυανόλευκους», αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Τρίτη (20/1) στο ευρωπαϊκό ματς του Ηρακλή κόντρα στην Πέγια για την ENBL.

Όπως έχει επισημάνει από την πρώτη στιγμή που έφτασε στη Θεσσαλονίκη είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της. Ο Ηρακλής στη Stoiximan GBL έχει ρεπό την 15η αγωνιστική, ενώ την επόμενη (16η) αντιμετωπίζει τη Μύκονο (24/1) στο κλειστό της Άνω Μεράς.

