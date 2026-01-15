Ο Λέιτον Χάμοντς τραυματίστηκε στη γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

Ξαφνικό πρόβλημα προέκυψε στον Προμηθέα με τον Λέιτον Χάμοντς, ο οποίος τραυματίστηκε στη γάμπα και τέθηκε νοκ άουτ από τον πολύ σημαντικό αγώνα του Σαββάτου (17/1) με τον Πανιώνιο στην Πάτρα, όπου γίνεται προσπάθεια να αγωνιστεί ο Τζόρνταν Τάκερ.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα και αποχώρησε από την προπόνηση της ομάδας, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος θα στερηθεί ένα σημαντικό παίκτη της «φρόντ-λάιν» της ομάδας του σε μια δύσκολη αναμέτρηση με τους «κυανέρυθρους».

Ο 24χρονος άσος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και εάν έχει υποστεί υποτροπή σε προηγούμενο τραυματισμό του, τότε ίσως χρειαστεί να μείνει για σημαντικό διάστημα εκτός δράσης που θα φτάνει τις 4 έως 6 εβδομάδες.

Ο Προμηθέας που ανακοίνωσε την Πέμπτη (15/1) τη συμφωνία με τον Τζόρνταν Τάκερ, ο οποίος αυξάνει σημαντικά τις λύσεις της ομάδας, βλέπει έναν από τους καλύτερους παίκτες τον Λέιτον Χάμοντς να μην είναι διαθέσιμος.

Εφόσον, το διάστημα της απουσίας του ξεπερνάει τον μήνα, δεν αποκλείεται ο Ισπανός τεχνικός να κινηθεί άμεσα για τον αντικαταστάτη του. Αυτό είναι κάτι που θα αποσαφηνιστεί έπειτα από την ολοκλήρωση των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο Λέιτον Χάμοντς.