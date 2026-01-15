Παίκτης του Προμηθέα είναι με κάθε επισημότητα ο Τζόρνταν Τάκερ.

Πριν από δύο μέρες ο Προμηθέας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Πάουλι Πόλικαπ. Όμως η ομάδα της Πάτρας έχει και προσθήκες.

Οι Πατρινοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζόρνταν Τάκερ μέχρι το τέλος της σεζόν. Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στη Λιθουανία, όπου έπαιξε στη Νεπτούνας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη γαλλική Σαλόν, με την οποία μέτρησε 9,6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ.

Τη σεζόν 2022-23 στη Βουλγαρία, για λογαριασμό της Τσερνομόρετς Μπούργκας, στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, είχε 20,6 πόντους μέσο όρο

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Jordan Tucker, ο οποίος θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας μας μέχρι το φινάλε της σεζόν.

O Jordan Tucker γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 2000, στο White Plains της Νέας Υόρκης. Έχει ύψος 2,00 μ. και αγωνίζεται στη θέση “3”. Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2017-18 από το NCAA και τους Duke Blue Devils, ενώ την επόμενη διετία αγωνίστηκε στους Butler Bulldogs. Τη σεζόν 2021-22 έπαιξε στη G League για λογαριασμό των Windy City Bulls και των Rio Grande Valley Vipers. H πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη ήταν τη σεζόν 2022-23 στη Βουλγαρία, για λογαριασμό της Chernomorets Burgas, στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, με 20,6 πόντους μέσο όρο, ενώ ακολούθησε η θητεία του στη γαλλική Roanne, που επίσης έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα με 10,8 πόντους και 2,5 ριμπάουντ μέσο όρο. Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στη G League, για να παίξει στους Delaware Blue Coats και τους Westchester Knicks. Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στη Λιθουανία, όπου έπαιξε στη Νεπτούνας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη γαλλική Σαλόν, με την οποία μέτρησε 9,6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ.

Καλωσορίζουμε τον Jordan Tucker στην μπασκετική οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας.