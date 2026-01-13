Όπως σας ενημέρωσε σχετικά το Gazzetta, ο Πάουλι Πόλικαπ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Προμηθέα Πάτρας.

Οριστικό και... επίσημο είναι το διαζύγιο του Προμηθέα Πάτρας με τον Αμερικανό σέντερ, Πάουλι Πόλικαπ.

Το Gazzetta είχε γράψει για το γεγονός ότι ο Πόλικαπ θα έπρεπε να θεωρείται παρελθόν από την ομάδα της Πάτρας και λίγη ώρα αργότερα ήρθε και επιβεβαίωση από την διοίκηση της ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ ετοιμάζεται ήδη να συνεχίσει την καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μανρέσα.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Πόλι Πόλικαπ. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.»