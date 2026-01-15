Βαρβούνης: «Το ματς με τον Κολοσσό, είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής σεζόν»

Στη στήριξη του κόσμου της Μυκόνου, αλλά και στην ερχόμενη αναμέτρηση με τον Κολοσσό, μίλησε ο βοηθός του Βαγγέλη Ζιάγκου, Δημήτρης Βαρβούνης.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου, Δημήτρης Βαρβούνης, μίληε στο επίσημο site της Μυκόνου και αναφέρθηκε στην ήττα από την ΑΕΚ, όπως και στο ερχόμενο παιχνίδι με τον Κολοσσό (18/01, 13:00).

Ο διεθνής τεχνικός, πρόσθεσε επίσης και το πόσο σημαντική είναι η στήριξη του κόσμου της Μυκόνου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Βαρβούνης:

Για την πρόσφατη ήττα από την ΑΕΚ: «Η αλήθεια είναι πως μέσα από κάθε αγώνα, είτε πρόκειται για νίκη είτε για ήττα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία. Το θετικό από το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο αμυντικό μας κομμάτι ενόψει της συνέχειας.

Το αρνητικό, φυσικά, είναι ο τρόπος που ήρθε το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και το έχουν κατανοήσει τα παιδιά, δεν είναι μόνο η ήττα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή έρχεται. Αν, δηλαδή, η ομάδα ακολουθεί την τακτική της, αν δείχνει μαχητικότητα, θέληση και συνέπεια στο πλάνο της. Πιστεύω πως όλα αυτά έχουν γίνει κατανοητά και πλέον η προσοχή μας στρέφεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Κολοσσό, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς».

Αναφερόμενος στην αναμέτρηση με τους Ροδίτες, τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι στον δεύτερο γύρο μιλάμε για ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητή και άλλες που έχουν ενισχυθεί σημαντικά, προσθέτοντας δύο, τρεις ή και τέσσερις παίκτες στο ρόστερ τους. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και με τον Κολοσσό, ο οποίος προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία και πρόσφατα ενίσχυσε περαιτέρω το δυναμικό του με την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη.

Πρόκειται για μια διαφορετική ομάδα, που μάχεται για την παραμονή της στην κατηγορία. Το “πρέπει”, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τον Κολοσσό.

Το ίδιο ισχύει και για εμάς, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς δεν έχουμε ακόμη εξασφαλίσει την παραμονή μας. Με αυτή τη νοοτροπία οφείλουμε να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής σεζόν».

Ο Δημήτρης Βαρβούνης αναφέρθηκε και στη στήριξη του κόσμου της Μυκόνου, δηλώνοντας: «Είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος της Μυκόνου, μετά τις όμορφες γιορτινές ημέρες που πέρασε εκτός νησιού, θα έχει επιστρέψει και το γήπεδο θα είναι γεμάτο για ακόμη έναν αγώνα.

Η παρουσία και η στήριξή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο όνειρο που ζούμε όλοι μαζί».