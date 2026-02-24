Άρης: Φιλικό παιχνίδι με Κολοσσό Ρόδου στις 3 Μαρτίου
Οι «κίτρινοι» θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της επανέναρξης του Πρωταθλήματος με αρκετές απουσίες καθώς εκτός του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ο οποίος απουσιάζει λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική Πολωνίας, εκτός είναι και οι Αντετοκούνμπο, Νούα και Άντζουσιτς για τον ίδιο λόγο. Καθώς καθυστερεί η επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις, ο Άρης θέλει να καλύψει το αγωνιστικό κενό και να διατηρήσει τους παίκτες σε mood αγώνες και προς αυτήν την κατεύθυνση προγραμματίστηκε φιλική αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου στο Nick Galis Hall. Αυτή προγραμματίστηκε για τις 3 Μαρτίου και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.