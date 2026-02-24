Άρης και Κολοσσός Ρόδου θα καλύψουν το αγωνιστικό κενό με φιλικό παιχνίδι (3/3) που θα πραγματοποιηθεί στο Nick Galis Hall.

Οι «κίτρινοι» θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της επανέναρξης του Πρωταθλήματος με αρκετές απουσίες καθώς εκτός του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ο οποίος απουσιάζει λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική Πολωνίας, εκτός είναι και οι Αντετοκούνμπο, Νούα και Άντζουσιτς για τον ίδιο λόγο. Καθώς καθυστερεί η επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις, ο Άρης θέλει να καλύψει το αγωνιστικό κενό και να διατηρήσει τους παίκτες σε mood αγώνες και προς αυτήν την κατεύθυνση προγραμματίστηκε φιλική αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου στο Nick Galis Hall. Αυτή προγραμματίστηκε για τις 3 Μαρτίου και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.