Παρελθόν αποτελεί από τον Κολοσσό Ρόδου ο Μίλαν Μπάρμπιτς, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της ομάδας.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Μίλαν Μπάρμπιτς δεν πρόκειται να συνεχίσει στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Γάλλος γκαρντ αγωνίστηκε σε όλα και όλα έξι ματς έχοντας κατά μέσο όρο 5 πόντους και 4.2 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μίλαν Μπάρμπιτς.

Ευχαριστούμε τον Μίλαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.»