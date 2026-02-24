Κολοσσός Ρόδου: Τέλος ο Μπάρμπιτς
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Μίλαν Μπάρμπιτς δεν πρόκειται να συνεχίσει στον Κολοσσό Ρόδου.
Ο Γάλλος γκαρντ αγωνίστηκε σε όλα και όλα έξι ματς έχοντας κατά μέσο όρο 5 πόντους και 4.2 ασίστ.
Η ανακοίνωση του Κολοσσού
«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μίλαν Μπάρμπιτς.
Ευχαριστούμε τον Μίλαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.»
