Ο Κεϊσόν Φίζελ έφτασε Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ τα ξημερώματα της Τετάρτης και... τρέχει για το ντεμπούτο του κόντρα στην Καρδίτσα.

Mόνο τα τυπικά απέμεναν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κισόν Φίζελ στην ΑΕΚ, όπως σας είχε ενημερώσει με σχετικό ρεπορτάζ το Gazzetta, με τον 27χρονο ψηλό να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα.

Η Ένωση ανέβασε αρχικά ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει πως «κάθε ομάδα χρειάζεται το σωστό κλειδί και εμείς βρήκαμε το κατάλληλο», με το κλειδί να είναι λογοπαίγνιο από το μικρό όνομα του Φίζελ (key - Keyshawn).

Και λίγο μετά ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ (2,08 μ.) έως το 2027. Ο Φίζελ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πλέον τίθεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, αντικαθιστώντας τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αποχώρησε για τη Φενέρμπαχτσε. Τη φετινή σεζόν μέτρησε 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο Basketball Champions League με τη Νίμπουρκ.

Ο παίκτης έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφού προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος. Εκεί τον περίμενε εκ μέρους της Βασίλισσας, o Team Manager, Ηλίας Κέκος.

O παίκτης αναμένεται να βοηθήσει την Ένωση άμεσα και να κάνει το ντεμπούτο του στο εκτός έδρας ματς του Σαββάτου κόντρα στην Καρδίτσα.