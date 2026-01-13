Ο Πάουλι Πόλικαπ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Προμηθέα και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και δη στη Μανρέσα.

Με τα δύο πόδια στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος δεν πρόκειται να συνεχίσει στον Προμηθέα Πάτρας.

Μάλιστα φέρεται να έχει βρει και την επόμενη ομάδα της καριέρας του και αυτή δεν είναι άλλη από την ισπανική Μανρέσα.

Ο Πάουλι Πόλικαπ έχει αγωνιστεί σε μόλις πέντε παιχνίδια της Stoiximan GBL έχοντας κατά μέσο όρο 6.6 πόντους και 2.6 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 67% στα δίποντα και 60% στις βολές.

Αντίστοιχα μέτρησε και πέντε συμμετοχές στο FIBA Basketball Champions League με 4 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.3 λάθη.