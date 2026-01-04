Ο Κολοσσός Ρόδου επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο μήνες και, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οι «θαλασσί» εξετάζουν την περίπτωση του Τσέισον Ραντλ.

Η επιστροφή του Άρη Λυκογιάννη στην τεχνική ηγεσία του Κολοσσού συνδυάστηκε με τη σπουδαία νίκη επί του Αμαρουσίου, στο φινάλε του πρώτου γύρου στη Stoiximan GBL. Οι Ροδίτες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από έξι συνεχόμενες ήττες και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-9, πριν από τη σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο (10/1, 18:15).

Ο Κολοσσός σκοπεύει να ενισχυθεί στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, προκειμένου να αποφύγει τις περιπέτειες και, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, προτάθηκε και εξετάζεται η περίπτωση του Τσέισον Ραντλ.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ (1,85 μ.), ο οποίος φόρεσε προ διετίας τη φανέλα της ΑΕΚ, αγωνίζεται στη βρετανική λίγκα με τους Λόντον Λάιονς, έχοντας 7,6 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε οκτώ αγώνες.

Συνολικά μετράει 119 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Σίξερς, τους Νικς, τους Γουίζαρντς, τους Γουόριορς και τους Μάτζικ, σημειώνοντας 5,7 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ μ.ό., μένοντας στο παρκέ για 16,1 λεπτά ανά αγώνα.