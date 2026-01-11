Προμηθέας: Τέλος ο Μακούρα

Προμηθέας: Τέλος ο Μακούρα

Γιάννης Σταυρουλάκης
Προμηθέας; Τέλος ο Μακούρα

bet365

Ο Προμηθέας Πατρών επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τζέι Πι Μακούρα, μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρούσι.

Ο Προμηθέας Πατρών γνώρισε την ήττα από το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά και, ακολούθως, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τζέι Πι Μακούρα.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την παρουσία του στους Πατρινούς με μέσο όρο 9.5 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 12 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, παραμένοντας στο παρκέ σχεδόν 23 λεπτά ανά παιχνίδι.

Ο Προμηθέας συνεχίζει από την έβδομη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 6-7 και, την επόμενη εβδομάδα, υποδέχεται τον Πανιώνιο (17/1, 16:00).

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή J.P. Macura. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

@Photo credits: BCL
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα