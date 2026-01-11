Προμηθέας: Τέλος ο Μακούρα
Ο Προμηθέας Πατρών γνώρισε την ήττα από το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά και, ακολούθως, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τζέι Πι Μακούρα.
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την παρουσία του στους Πατρινούς με μέσο όρο 9.5 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 12 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, παραμένοντας στο παρκέ σχεδόν 23 λεπτά ανά παιχνίδι.
Ο Προμηθέας συνεχίζει από την έβδομη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 6-7 και, την επόμενη εβδομάδα, υποδέχεται τον Πανιώνιο (17/1, 16:00).
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας
«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή J.P. Macura. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
