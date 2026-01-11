Ο Εργκίν Άταμαν θα έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με το Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Όπως έγινε γνωστό από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, έμειναν εκτός εξάδας ξένων για την αναμέτρηση με την ομάδα των δυτικών προαστίων, τόσο Κένεθ Φαρίντ όσο και ο Κέντρικ Ναν για λόγους ξεκούρασης.

Εκτός είναι επίσης οι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στο ελληνικό ρόστερ, ενώ παραμένει στα «πιτς» και ο τραυματίας, Ντίνος Μήτογλου.

Έτσι λοιπόν ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να υπολογίζει σε 11 παίκτες ενόψει του αγώνα με το Περιστέρι στο «Telekom Center Athens».

Συγκεκριμένα στους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.