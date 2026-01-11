ΑΕΚ - Μύκονος: Ασταμάτητος Γκρέι με 13 πόντους στην πρώτη περίοδο
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο για την 14η αγωνιστικη της Stoiximan GBL στη SUNEL Arena. Η Ένωση έχει σε τρομερή μέρα τον Ραϊκουάν Γκρέι που το έχει πάρει πάνω του και δεν σταματιέται με τίποτα.
Ο power forward της Ένωσης είχε 13 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και η άμυνα της Μυκόνου δεν μπόρεσε να βρει το αντίδοτο για να τον αντιμετωπίσει. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 26-16 και ο Ραϊκούαν έκανε τη διαφορά.
Ένας από τους πυλώνες της Ένωσης την τελευταία διετία. Δεν σταματά να δείχνει την ποιότητα του ο Αμερικανός και στις δύο μεριές του παρκέ.
