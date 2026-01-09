Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Σίλβιο Ντε Σόουζα για να ενισχύσει την ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σίλβιο Ντε Σόουζα ανακοινώθηκε από το Μαρούσι, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας.

Ο Ανγκολέζος ψηλός, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τον Άρη τη σεζόν 2023-24 για να βοηθήσει την ομάδα των Βορείων προαστίων να αποφύγει τον υποβιβασμό, καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα

Ο Ντε Σόουζα αγωνίστηκε τελευταία φορά για λογαριασμό της Μπούργος, με την οποία μέτρησε 6.2 πόντους και 4.3 ριμπάουντ μ.ο σε 10 αναμετρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Silvio De Sousa ( 27, 2.05) μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι Ανγκολέζος διεθνής center που ξεκίνησε την φετινή περίοδο στην ισπανική San Pablo Burgos.Στο ελληνικό κοινό είναι γνωστός από την θητεία του στον Άρη (2023-24).

O Silvio γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1998 στην Luanda. Φοίτησε College στο Πανεπιστήμιο του Kansas (2017–2020) και της Chattanooga (2021–2022). Αποφοίτησε με συνολικό απολογισμό 13,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 66 αγώνες του NCAA.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε από την γαλλική Chorale Roanne (2022-23). Ακολούθησε ο Άρης (2023–2024) με τον οποίο μέτρησε 5,7 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου και 7,7 πόντους με 5 ριμπάουντ σε 19 αγώνες του Eurocup. Επόμενος σταθμός του ήταν η ισραηλινή Ironi Kiryat Ata (2024-25) όπου έκανε σπουδαία σεζόν με 14,8 πόντους και 8,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 25 αγώνες (μ.ο 26,2 λεπτά). Στην San Pablo Burgos κατέγραψε 6.2 πόντους και 4,3 ριμπάουντ ανά 12,3 λεπτά συμμετοχής σε σύνολο 10 αγώνων.

Με την Εθνική Ανδρών της Ανγκόλας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο AfroBasket 2025. Χρυσά μετάλλια

κατέκτησε και στο FIBA Africa Under-18 το 2016 αλλά και στο FIBA Africa Under-16 to 2013.

Silvio, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».