O αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε βαριά τιμωρία στον πρόεδρο του Αμαρουσίου, Δήμο Στασινόπουλο, για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο.

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τις τιμωρίες που επέβαλε τόσο στην ΚΑΕ Αμαρουσίου, όσο και στον πρόεδρο της ομάδας των βορείων προαστίων, Δήμο Στασινόπουλο, για τα όσα έλαβαν χώρα στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα στον κ. Στασινόπουλο επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για ένα μήνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφόρα του προς τους διαιτητές του αγώνα.

Αναλυτικά

1. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896): α) την πειθαρχική ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, για παράπτωμα μη ιδιαίτερης βαρύτητας και β) χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της διάπραξης εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών από φιλάθλους σε Courtside Seats, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που διεξήχθη την 1-2-2026.

2. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς ενός (1) υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, κατά τον ως άνω αγώνα.

3. Επιβάλλεται στον Στασινόπουλο Δημοσθένη, Πρόεδρο Δ.Σ. της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) : α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) μήνα και γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της διάπραξης εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών από μέλος του ΔΣ της ως άνω ΚΑΕ που κάθεται σε Courtside Seat, κατά τον ως άνω αγώνα.