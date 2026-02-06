Σάκοτα: «Έχει αλλάξει το Μαρούσι»

Στο τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ προκειμένου να πάρει τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι, αναφέρθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του.

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το Μαρούσι (07/2, 18:00) στη «Sunel Arena» για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει κάνει η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, και τι πρέπει να κάνει η «Ένωση», προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από θετικό αποτέλεσμα στο BCL, την ώρα που βρίσκονται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο ελληνικό πρωτάθλημα με ρεκόρ 11 νίκες και 4 ήττες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Τον τελευταίο καιρό τυγχάνει να παίζουμε με τις ομάδες, οι οποίες παλεύουν για την παραμονή και έχουμε παρατηρήσει, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον πρώτο γύρο. Έχουν αλλάξει προς το καλύτερο ως ομάδες. Έχει αλλάξει και το Μαρούσι. Θέλει προσοχή το ματς. Επιπλέον, ο αντίπαλός μας διαθέτει έναν έμπειρο προπονητή.

Από την πλευρά μας, πρέπει πάντα να προετοιμάζουμε το παιχνίδι σωστά. Ξέρουμε βέβαια, ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας, δε μπορούμε να είμαστε χαλαροί, πρέπει να διαβάσουμε σωστά κάθε ενδεχόμενο πιθανής έκπληξης στη διάρκεια του αγώνα. Θεωρώ, ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως είναι τα περισσότερα αυτήν την περίοδο στο ελληνικό Πρωτάθλημα, το οποίο πλέον έχει μόνο πολύ καλές ομάδες».