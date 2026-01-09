Κασελάκης στο Gazzetta: «Δεν παίρνουμε από λόγια, αλλά από παραδείγματα»!

Ο αρχηγός της Καρδίτσας Λεωνίδας Κασελάκης μιλάει στο Gazzetta για την πρόκριση στους «16» του BCL, τους στόχους της ομάδας, τη φιλοσοφία του, αλλά και το αγροτικό ζήτημα.

Μια μικρή πόλη ζει μεγάλες στιγμές... Η Καρδίτσα με την πρόκριση της στους «16» του Basketball Champions League δημιούργησε ενθουσιασμό, περηφάνια και την αίσθηση πως κάτι πραγματικά ξεχωριστό συμβαίνει. Με σταθερά βήματα, σωστή οργάνωση και πίστη στο πλάνο, μια επαρχιακή ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί επάξια σε υψηλό επίπεδο και να κοιτάζει στα μάτια ιστορικούς συλλόγους.

Ο Λεωνίδας Κασελάκης, μιλάει στο Gazzetta για το μεγάλο επίτευγμα, το μυστικό της επιτυχίας, τους επόμενους στόχους αλλά και τη φιλοσοφία που τον συνοδεύει σε όλη του την καριέρα. Τι λέει για το αγροτικό ζήτημα...

- Πετύχατε μια μεγάλη διάκριση. Χωρίς υπερβολή γράψατε ιστορία από μια μικρή πόλη της Ελλάδας. Πώς το εισπράττεις αυτό;

«Γενικά, μιλάμε για έναν σύλλογο που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Η διοίκηση κάνει διαρκώς βήματα μπροστά και αυτό οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια, στη συμμετοχή πολλών ανθρώπων και όχι ενός μόνο προσώπου. Δεν διαιρείται η αγάπη για την ομάδα – όλοι δουλεύουν για το ίδιο αποτέλεσμα.

Η πόλη ζει πρωτόγνωρες στιγμές, ειδικά για μια επαρχιακή ομάδα που πρέπει να ανταποκριθεί σε όλες τις διοργανώσεις, με όσα συνεπάγεται αυτό: απόσταση, λιγότερη εμπειρία σε τέτοια επίπεδα, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Το σημαντικό είναι ότι το καταφέραμε με όμορφο τρόπο και με καλό μπάσκετ, απέναντι μάλιστα σε μια δυνατή ομάδα».

«Δεν υπάρχει οπαδική πίεση...»

- Ποιο είναι το μυστικό για τη διάρκεια και την πρόοδο της ομάδας;

«Το μυστικό βρίσκεται στο περιβάλλον ασφάλειας που προσφέρει η διοίκηση στον προπονητή, και εκείνος με τη σειρά του το μεταφέρει στους παίκτες. Δεν υπάρχει οπαδική πίεση όπως σε άλλες ομάδες, αλλά υπάρχει αποφασιστικότητα και διάθεση για υπερβάσεις – και αυτό φαίνεται κάθε χρόνο.

Η ομάδα λειτουργεί οργανωμένα, καθημερινά, με τρόπο που επιτρέπει στον προπονητή να κάνει ό,τι σκέφτεται, χωρίς άγχος και παρεμβολές. Έτσι και οι παίκτες έχουν την ελευθερία να βγάλουν το ταλέντο τους. Είναι ένα συνεχές «δούναι και λαβείν» ανάμεσα στη διοίκηση, τον προπονητή και τους παίκτες».

Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος για την Καρδίτσα;

«Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και το Champions League που συμμετέχουμε έχει έναν εξαιρετικά δυνατό όμιλο. Δεν επιτρέπονται μεγαλεπήβολα πλάνα – χρειάζεται συγκέντρωση και σταθερότητα στο παιχνίδι μας. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά και, γιατί όχι, ακόμα καλύτερα».

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας σου;

«Έχω ζήσει κι άλλες μεγάλες στιγμές, με μεγαλύτερες διακρίσεις: με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, με τον Προμηθέα στο Champions League. Όμως αυτό το επίτευγμα είναι ξεχωριστό, γιατί αφορά μια επαρχιακή πόλη που ζει κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το θεωρώ όμως το «ταβάνι» μας. Θέλω να κρατάω τη μπάλα χαμηλά, για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα».

«Το να ζεις τη στιγμή σαν να είναι η τελευταία, είναι το πιο δυνατό συναίσθημα»!

- Ως πιο έμπειρος παίκτης, ποιο μήνυμα προσπαθείς να περάσεις στους συμπαίκτες σου;

«Δεν μου αρέσουν οι πολλές συμβουλές και τα λόγια. Προτιμώ να μιλώ με τις πράξεις. Δεν το κάνω για να δείξω τον δρόμο, είναι απλώς η δική μου καθημερινή ρουτίνα. Όταν δουλεύεις σωστά και δείχνεις σεβασμό στους γύρω σου, αυτό αρκεί για να κρατήσει την ομάδα συγκεντρωμένη. Δεν είμαι ο τύπος που θα μαζέψει τους άλλους για να δώσει συμβουλές. Ανήκουμε σε μια γενιά που δεν παίρνουμε από λόγια, αλλά από παραδείγματα».

- Μια μεγάλη πορεία ή η επίδραση στα νέα παιδιά είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα;

«Το δεύτερο έχει να κάνει με την κληρονομιά. Αν δεν είσαι επιπέδου διαμαντιών στην Ευρωλίγκα, δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θα σε θυμάται για πολλά χρόνια αφού σταματήσεις. Το πιο δυνατό συναίσθημα είναι να ζεις τη στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Έτσι πορεύτηκα στην καριέρα μου. Στο ομαδικό άθλημα οι επιτυχίες έρχονται από το σύνολο και το σύνολο βελτιώνεται μόνο μέσα από καθημερινή δουλειά. Στη δική μας ομάδα υπάρχει ένα σύνολο που λειτουργεί παρά τις δυσκολίες. Αυτή η σταθερά είναι πολύ σημαντική».

«Δεν θέλω να γίνω τηλεκριτικός του καναπέ, έχουμε αρκετούς από αυτούς ήδη»!

- Ζώντας σε αγροτική περιοχή, πώς αντιλαμβάνεσαι τον αγώνα που γίνεται από τους αγρότες;

«Δεν γνωρίζω σε βάθος όλα τα αιτήματα, και δεν θέλω να γίνω «τηλεκριτικός» από τον καναπέ, έχουμε αρκετούς από αυτούς ήδη. Σίγουρα, όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τιμούν τη χώρα μας, αν και δεν ξέρω αν σχετίζονται άμεσα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Πιστεύω όμως ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αν κοιτάς μόνο το μικροσυμφέρον σου, μακροπρόθεσμα δεν αλλάζει τίποτα. Χρειάζεται κάθαρση σε όλους τους δημόσιους τομείς, αλλά και παιδεία και μέριμνα ώστε οι διεκδικήσεις μιας ομάδας πολιτών να μην αποτελούν τιμωρία για μια άλλη».



