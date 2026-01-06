Τζάστιν Μπριγκς: «Η Μύκονος έχει κίνητρο και δίψα για να πετύχει»

Ο Τζάστιν Μπριγκς μίλησε για τη συμφωνία του με τη Μύκονο και την προσπάθεια της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου να επαναπροσδιορίσει το νησί ως έναν μπασκετικό προορισμό.

Ο Τζάστιν Μπριγκς αποχώρησε από το Μαρούσι και εντάχθηκε στη Μύκονο, ενισχύοντας τους νεοφώτιστους στον δεύτερο γύρο της Stoiximan GBL, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση στη ρακέτα. Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε στο mykonosbc.gr για τη συμφωνία του με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, εξηγώντας πως άπαντες στο κλαμπ δουλεύουν με προσήλωση προς εναν κοινό στόχο.

Έχεις ήδη περάσει μερικές ημέρες στη Μύκονο. Ποιες είναι, λοιπόν, οι πρώτες σου εντυπώσεις από την ομάδα συνολικά, από το προπονητικό επιτελείο μέχρι την καθημερινότητα και τη φιλοσοφία του οργανισμού;

«Βρίσκομαι στο νησί εδώ και πάνω από μία εβδομάδα και η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό γκρουπ, με παίκτες και ανθρώπους του staff που έχουν όλοι την ίδια νοοτροπία και δουλεύουν με προσήλωση προς έναν κοινό στόχο».

Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ενταχθεί σε έναν σύλλογο με ξεκάθαρη ταυτότητα και συγκεκριμένους στόχους για τη συνέχεια;

«Πιστεύω πως έγινα μέρος ενός συλλόγου όπου οι στόχοι και οι ρόλοι είναι απόλυτα ξεκάθαροι. Αυτό κάνει πολύ πιο εύκολο για έναν παίκτη να προσαρμοστεί γρήγορα και να συμβάλλει άμεσα στην προσπάθεια για την επίτευξή τους».

Πώς προσεγγίζεις προσωπικά αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου, μπαίνοντας σε μια ομάδα μεσούσης της σεζόν, ιδιαίτερα σε ένα σύνολο όπου οι ρόλοι και η ισορροπία είναι τόσο σημαντικά στοιχεία;

«Αντιμετωπίζω αυτή τη νέα ευκαιρία ως μια δυνατότητα να βοηθήσω τη Μύκονο Betsson να φτάσει στους στόχους της, προσπαθώντας παράλληλα να σχηματίσω ξανά και τη δική μου ταυτότητα μέσα στο παιχνίδι. Ο ρόλος μου είναι ξεκάθαρος και πιστεύω ότι όλοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο να με καλωσορίσουν και να με βοηθήσουν να καταλάβω τι περιμένουν από εμένα».

Τι σημαίνει για σένα μια αλλαγή περιβάλλοντος μέσα στη σεζόν, ειδικά όταν εντάσσεσαι σε μια ομάδα όπως η Μύκονος Betsson που ήδη έχει ρυθμό και χημεία;

«Οι αλλαγές μέσα στη σεζόν είναι πάντα δύσκολες, γιατί ξεκινάς από το μηδέν και μαθαίνεις συνεχώς. Ξέρω όμως ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, προσθέτοντας το δικό μου ποιοτικό στυλ μπάσκετ, που ταιριάζει με όσα ο κόουτς έχει ήδη χτίσει εδώ».

Βλέπεις αυτή την αλλαγή περισσότερο ως πρόκληση ή ως ευκαιρία;

«Το βλέπω σαν μια δύσκολη πρόκληση που όμως μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Μια ευκαιρία που είναι συναρπαστική για κάθε παίκτη, ειδικά όταν έχεις την υποστήριξη των συμπαικτών και των ανθρώπων της ομάδας, που σε εμπιστεύονται».

Παρακολούθησες από κοντά τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, που μπορεί να θεωρηθεί η μεγαλύτερη για φέτος, αν λάβουμε υπόψη τον αντίπαλο. Τι σου έδειξε αυτό το παιχνίδι για τη Μύκονο Betsson ως ομάδα;

«Παρακολούθησα τον αγώνα, αλλά ήμουν και μέρος της προετοιμασίας πριν από αυτόν. Παρατήρησα ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή ομάδα, με κίνητρο και δίψα για νίκες, ακριβώς όπως πρέπει να έχει κάθε ανταγωνιστικό πρόγραμμα».

Τι κρατάς από αυτή την εμφάνιση σχετικά με τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του οργανισμού;

«Η ομάδα έδειξε πάθος και αφοσίωση, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα, και παρέμεινε ενωμένη σε όλη τη διάρκεια. Αυτό δείχνει μεγάλη ωριμότητα και επαγγελματισμό».

Για πολλούς η Μύκονος είναι συνώνυμη με το καλοκαίρι και τον τουρισμό. Εσύ την επέλεξες για να παίξεις μπάσκετ και να πετύχεις κάτι σπουδαίο εδώ. Πόσο σε ενθουσιάζει αυτή η αντίθεση;

«Είναι σίγουρα ένα υπέροχο μέρος για μπάσκετ, ειδικά όταν το νησί είναι άδειο τον χειμώνα, γιατί δημιουργεί έναν χώρο όπου ένας παίκτης μπορεί να συγκεντρωθεί πλήρως στο παιχνίδι του. Η ομάδα θέλει να επαναπροσδιορίσει το νησί ως έναν προορισμό όπου το μπάσκετ αντιμετωπίζεται σοβαρά».

Αν έπρεπε να περιγράψεις το παιχνίδι σου με μία λέξη ή μια βασική ικανότητα, ποια θα ήταν; Και τι θεωρείς ότι σε ξεχωρίζει ως παίκτη;

«Η λέξη που θα χρησιμοποιούσα για να περιγράψω το παιχνίδι μου είναι “σπίθα”. Πάντα κατάφερνα να φέρνω λίγη σπίθα σε μια ομάδα που ήδη είχε φωτιά. Παίζω σκληρά και προσπαθώ να δίνω ενέργεια σε κάθε στιγμή του αγώνα».

Το ντεμπούτο σου πλησιάζει. Τι σκέφτεσαι περισσότερο αυτή τη στιγμή; Να προσαρμοστείς γρήγορα ή να δείξεις άμεσα ποιος είσαι ως παίκτης;

«Το ντεμπούτο μου πλησιάζει και θέλω να κρατήσω καθαρό μυαλό, να μην παρασυρθώ ούτε από τον ενθουσιασμό ούτε από την πίεση. Είναι μια κατάσταση όπου δεν έχω κάτι να αποδείξω σε κανέναν άλλο, αλλά κάτι να αποδείξω στον ίδιο μου τον εαυτό ως παίκτης».