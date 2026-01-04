Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δε θα αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, καθώς έχει υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη για τη Stoiximan GBL έμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ ήταν εξαιρετικός στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague το βράδυ της Παρασκευής, αλλά δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο και δε θα αγωνιστεί κόντρα στους «κιτρινόμαυρους».

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Μιλουτίνοφ φέρει υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα αριστερού γόνατος από άμεση πλήξη και έτσι δε δίνει το παρών στο ματς της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ.