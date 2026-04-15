Οι Εβάν Φουρνιέ και Φράνκ Νιλικινά είναι ξανά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μιλάνο, ενώ εκτός θα παραμείνουν για ακόμη μία αγωνιστική οι Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η προετοιμασία στον Ολυμπιακό για το επερχόμενο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Euroleague, συνεχίζεται κανονικά, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να «φουλάρουν» τις μηχανές για το φινάλε της σεζόν.

Θυμίζουμε πως οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται αύριο (16/04) στο ΣΕΦ το σύνολο του Πέπε Ποέτα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να υπολογίζει στην επιστροφή δύο παιχτών. Πιο συγκεκριμένα, οι Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικινά θα είναι ξανά στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, καθώς φαίνεται πως ξεπέρεσαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.

Αντιθέτως εκτός για ακόμη ένα παιχνίδι θα παραμείνουν οι Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μυϊκούς σπασμούς στη μέση και θλάση στην γάμπα αντίστοιχα και αναμένεται να μην είναι σε πλήρη φόρμα για την αναμέτρηση με τους Λομβαρδούς.

«Ο Φουρνιέ είναι καλά, όπως και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς παραμένει εκτός, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις. Ο Μόρις μέχρι στιγμής κάνει ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας», ήταν τα λόγια του πολυνική κόουτς των Πειραιωτών αναφορικά με τους τραυματίες.