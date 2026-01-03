Ο ΠΑΟΚ θα διανυκτερεύσει στη Μύκονο, αφού ματαιώθηκε η πτήση του λόγω ισχυρών ανέμων.

Η ομάδα του Ζντοβτς δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκη στη Stoiximan GBL. Ο ΠΑΟΚ λύγισε στην παράταση από τη Μύκονο και έχει να διαχειριστεί και άλλο ένα πρόβλημα.

Σαν να μην έφτανε η ήττα, ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να μείνει στο νησί. Η πτήση της ομάδας της Θεσσαλονίκης ματαιώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων. Έτσι θα διανυκτερεύσει η αποστολή στη Μύκονο.

Επόμενη υποχρέωση για τον Δικέφαλο του Βορρά το ματς κόντρα στη Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup εκτός έδρας στις 13 Γενάρη. O ΠΑΟΚ είναι στην 3η θέση στη Stoiximan GBL με ρεκόρ 9-3.