Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιούρι Ζντοβτς αναφέρθηκε στις πολλές χαμένες ελεύθερες βολές της ομάδας του απέναντι στη Μύκονο και στα λάθη.

Οι χαμένες ελεύθερες βολές του ΠΑΟΚ αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας Γιούρι Ζντοβτς, μετά την ήττα από τη Μύκονο στο κλειστό της Άνω Μεράς, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

«Κατ’ αρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόουτς Ζιάγκο και στην ομάδα της Μυκόνου για τη νίκη τους. Είναι μια ομάδα την οποία εκτιμώ για το πώς έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Έχω δει αρκετά παιχνίδια τους. Η παρουσία τους είναι πολύ καλή, ειδικά στην έδρα τους, αλλά όχι μόνο στο γήπεδο της Μυκόνου» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του «δικεφάλου».

«Γι’ αυτό και κάναμε την κατάλληλη προετοιμασία για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, πολλές φορές αυτό που προετοιμάζεις διαφέρει από την πραγματικότητα που θα συναντήσεις. Το παιχνίδι είχε την εξέλιξη που είδατε. Νομίζω πως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην εξέλιξη του αγώνα ήταν οι πολλές χαμένες βολές που είχαμε» συνέχισε ο Σλοβένος τεχνικός.

«Επίσης, κάναμε αρκετά σημαντικά λάθη, τόσο στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα όσο και στην παράταση, και αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει το μομέντουμ του παιχνιδιού και να χάσουμε τον αγώνα. Είναι καλό ότι απέχουμε ένα μήνα από τον αγώνα με τη Μύκονο στην έδρα μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον τρόπο που χάσαμε και να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Και θα το θυμόμαστε» κατέληξε ο Γιούρι Ζντοβτς.