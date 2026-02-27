ΠΑΟΚ: Τέλος και επίσημα ο Μάρβιν Τζόουνς
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος καθώς ο Μάρβιν Τζόουνς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.
Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε σε 14 ματς της Stoiximan GBL και είχε κατά μέσο όρο 8.2 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά 20.5 λεπτά συμμετοχής.
Η έλευση ωστόσο του Κλίφορντ Ομορούγι ανοιξε και την πόρτα της εξόδου στον Μάρβιν Τζόουνς.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Marvin Jones.
Ευχαριστούμε τον Marvin για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.