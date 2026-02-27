Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο Μάρβιν Τζόουνς, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της ομάδας.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος καθώς ο Μάρβιν Τζόουνς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε σε 14 ματς της Stoiximan GBL και είχε κατά μέσο όρο 8.2 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά 20.5 λεπτά συμμετοχής.

Η έλευση ωστόσο του Κλίφορντ Ομορούγι ανοιξε και την πόρτα της εξόδου στον Μάρβιν Τζόουνς.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Marvin Jones.

Ευχαριστούμε τον Marvin για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»