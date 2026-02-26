Ο Αντώνης Τσαλόπουλος μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και ζήτησε να απομακρυνθούν από το ΔΣ του Ερασιτέχνη, όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια «διχασμού».

Ο Αντώνης Τσαλόπουλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στο…δοκάρι» του Κυριάκου Κυριάκου, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και ήταν... χείμαρρος! Ο επί σειρά ετών χρηματοδότης των τμημάτων βόλεϊ και μπάσκετ του ΠΑΟΚ ζήτησε να απομακρυνθούν από το ΔΣ του Ερασιτέχνη όσοι έπαιξαν ρόλο στον «διχασμό» του συλλόγου.

Ο πολύπειρος παράγοντας δήλωσε πρόθυμος να βγει μπροστά αν του ζητηθεί για να διασφαλίσει την ενότητα και τα συμφέροντα του ΑΣ ΠΑΟΚ, ενώ επισήμανε πως ίναι αναγκαία η απομάκρυνση όσων εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση το περασμένο καλοκαίρι για να φθείρουν τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο Τσαλόπουλος έκανε λόγο για «θεόσταλτη συγκυρία» του ΠΑΟΚ να έχει στις τάξεις του δυο τόσο ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, όπως ο Ιβάν Σαββίδης και ο Τέλης Μυστακίδης, αν και αναφέρθηκε στην χαμηλή πρόταση του δεύτερου προς τον Ερασιτέχνη για τη χρήση γηπέδου και σήματος.