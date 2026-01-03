Προμηθέας - ΑΕΚ: Με Γκρέι η... 11άδα της Ένωσης
Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Προμηθέα στη Stoiximan GBL στην Πάτρα και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει πολλές απουσίες να διαχειριστεί.
Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν δεν είναι διαθέσιμοι αφού βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας. Ο Σίλβα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρ, ενώ ο Κλαβέλ έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα. Στην... 11άδα της Ένωσης βρίσκονται κανονικά οι Γκρέι και Κατσίβελης.
Η 11άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Ιωάννου, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Χαραλαμπόπουλος.
H 12άδα του Προμηθέα: Χάρις,. Χάμοντς, Πλώτας, Μπαζίνας, Κόλμαν, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ, Λάγιος, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Μάκιουρα, Σταυρακόπουλος.
